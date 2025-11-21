Nước sông Krông Ana dâng cao, hàng trăm người ôm tài sản chạy lũ

Chiều 21-11, Thượng tá Y Nem Ênuôl, Trưởng công an xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ di dời người dân ven sông Krông Ana ra khỏi vùng ngập lụt.

Clip: Nước sông Krông Ana dâng cao, hàng trăm người dân ôm tài sản chạy lũ

Từ buổi sáng, mưa lớn, nước sông Krông Ana dâng cao khiến các khu vực ven sông như buôn Trấp, thôn Bình Hòa… bị ngập nặng. Lực lượng chức năng sơ tán 400 người dân và di dời nhiều đồ đạc trong nhà đến khu vực cao.

Đến chiều cùng ngày, nước tiếp tục dâng cao, thêm nhiều khu vực bị ngập nặng. Hiện, lực lượng công an đang nỗ lực di dời bà con đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người.

Lực lượng công an xã Krông Ana hỗ trợ người dân di dời tài sản

Người dân ôm tài sản chạy lũ

Bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1970, trú buôn Trấp) cho biết, "chưa có năm nào nước lũ lên kinh khủng như năm nay. Nhà tôi giờ ngập nặng phải trú tạm nhà người thân. Các tài sản máy móc không kịp di dời đã ngập nước hư hỏng".

Người dân di dời tài sản

Người dân chạy lũ

Tài sản, vật nuôi được chất lên thuyền đưa ra khỏi vùng ngập

Công an xã Krông Ana chuẩn bị nhu yếu phẩm cho người dân

Tại xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) các khu dân cư ven sông Krông Ana như: thôn Quỳnh Ngọc, thôn Hòa Trung, buôn Mlớt, buôn Tơ Lơ bị ngập nặng, lực lượng chức năng cũng cấp tốc hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Đến chiều 21-11, có 69 căn nhà của người dân bị ngập.

