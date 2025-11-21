Xã hội

Nước sông Krông Ana dâng cao, hàng trăm người ôm tài sản chạy lũ

SGGPO

Chiều 21-11, Thượng tá Y Nem Ênuôl, Trưởng công an xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ di dời người dân ven sông Krông Ana ra khỏi vùng ngập lụt.

Clip: Nước sông Krông Ana dâng cao, hàng trăm người dân ôm tài sản chạy lũ

Từ buổi sáng, mưa lớn, nước sông Krông Ana dâng cao khiến các khu vực ven sông như buôn Trấp, thôn Bình Hòa… bị ngập nặng. Lực lượng chức năng sơ tán 400 người dân và di dời nhiều đồ đạc trong nhà đến khu vực cao.

Đến chiều cùng ngày, nước tiếp tục dâng cao, thêm nhiều khu vực bị ngập nặng. Hiện, lực lượng công an đang nỗ lực di dời bà con đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người.

z7247258410703_09819b5e49667e7bb7c1c1a579e82dbc.jpg
Lực lượng công an xã Krông Ana hỗ trợ người dân di dời tài sản
z7248913268121_7f65b02514403c02d4f4b0272afe092e.jpg
Người dân ôm tài sản chạy lũ

Bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1970, trú buôn Trấp) cho biết, "chưa có năm nào nước lũ lên kinh khủng như năm nay. Nhà tôi giờ ngập nặng phải trú tạm nhà người thân. Các tài sản máy móc không kịp di dời đã ngập nước hư hỏng".

z7248801241746_7e54bbdacebd332cc2be324ac5e372f4.jpg
Người dân di dời tài sản
z7248913297287_ebdcf7bbebf97a2544ea3f234102c69e.jpg
Người dân chạy lũ
z7248804062850_c2e511bd6856c9e6cd36dc538c233875.jpg
Tài sản, vật nuôi được chất lên thuyền đưa ra khỏi vùng ngập
z7247259109117_f71d623216343a5d560002dbfb118826.jpg
Công an xã Krông Ana chuẩn bị nhu yếu phẩm cho người dân

Tại xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) các khu dân cư ven sông Krông Ana như: thôn Quỳnh Ngọc, thôn Hòa Trung, buôn Mlớt, buôn Tơ Lơ bị ngập nặng, lực lượng chức năng cũng cấp tốc hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Đến chiều 21-11, có 69 căn nhà của người dân bị ngập.

MAI CƯỜNG

Từ khóa

Thôn Bình Hòa Sông Krông Ana Buôn Trấp Ea Na Nguyễn Thị Bé Quỳnh Ngọc Ven sông Di dời

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn