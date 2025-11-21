Nước sông Krông Ana dâng cao, hàng trăm người ôm tài sản chạy lũ

Từ buổi sáng, mưa lớn, nước sông Krông Ana dâng cao khiến các khu vực ven sông như buôn Trấp, thôn Bình Hòa… bị ngập nặng. Lực lượng chức năng sơ tán 400 người dân và di dời nhiều đồ đạc trong nhà đến khu vực cao.
Đến chiều cùng ngày, nước tiếp tục dâng cao, thêm nhiều khu vực bị ngập nặng. Hiện, lực lượng công an đang nỗ lực di dời bà con đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người.
Bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1970, trú buôn Trấp) cho biết, "chưa có năm nào nước lũ lên kinh khủng như năm nay. Nhà tôi giờ ngập nặng phải trú tạm nhà người thân. Các tài sản máy móc không kịp di dời đã ngập nước hư hỏng".
Tại xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) các khu dân cư ven sông Krông Ana như: thôn Quỳnh Ngọc, thôn Hòa Trung, buôn Mlớt, buôn Tơ Lơ bị ngập nặng, lực lượng chức năng cũng cấp tốc hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Đến chiều 21-11, có 69 căn nhà của người dân bị ngập.