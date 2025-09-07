Ô Quai Café - cầu nối văn hóa cà phê Việt giữa lòng Rennes

Ở trung tâm TP Rennes, ngay bên bờ sông Vilaine, có một quán cà phê nhỏ mang tên Ô Quai Café. Dù mang vẻ khiêm tốn không biển hiệu cầu kỳ phô trương, nhưng quán đã trở thành biểu tượng mềm của hội nhập: vừa giữ hồn Việt, vừa là nơi gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Việt - Pháp.

Thi Quỳnh-Anh (giữa) - người đảm nhận pha chế tại Ô Quai Café. Ảnh: LE TELEGRAMME

Nếu espresso, cappuccino hay latte từ lâu đã trở thành biểu tượng của văn hóa cà phê kiểu Âu, thì tại Ô Quai Café, thực khách được mời khám phá những hương vị tưởng chừng xa lạ nhưng đậm đà ký ức Việt. Từ không gian nhỏ ấm cúng ấy, tờ Rennes Business Mag cho biết, 4 anh em họ gốc Hà Nội gồm: Thi Quỳnh-Anh, Mathieu An, Phuong Nam Dang và Van Dien Dang đã mang đến cho người dân Pháp một trải nghiệm văn hóa mới mẻ: cà phê muối Việt Nam - “ngôi sao” của quán. Ngoài ra, còn có cà phê trứng, trà sữa Việt Nam, nước mía, các loại sinh tố trái cây nhiệt đới... Đi kèm là bánh mì làm tại chỗ, đơn giản mà gợi nhớ hương vị ẩm thực đường phố Việt Nam, đủ gây bất ngờ cho thực khách Pháp.

Những công thức mang tính thủ công với cách pha chế riêng, được giới thiệu như “cầu nối văn hóa”. Nhắc về cà phê muối - sự kết hợp bất ngờ giữa cà phê robusta đậm vị và lớp kem mặn béo ngậy, tờ 20 Minutes viết: Hãy quên espresso hay latte kiểu Italy đi, Ô Quai Café mang đến những công thức pha chế lâu đời của Hà Nội, nơi mà cà phê mặn và cà phê trứng đang dần khẳng định chỗ đứng trong chiếc tách thời thượng.

Thi Quỳnh-Anh - người đảm nhận pha chế tại Ô Quai Café. Ảnh: 20 MINUTES

Khi nhấp một ngụm, vị đắng mạnh mẽ của cà phê hòa quyện cùng chút mặn nhẹ, rồi kết thúc bằng dư vị ngọt ngào. Sự đối lập ấy tạo nên một trải nghiệm độc đáo, khiến nhiều người Pháp lần đầu nếm thử đều ngạc nhiên thích thú.

Ít ai biết, số 6 Quai Émile Zola này trước đây chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên sưu tập tem cũ. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết, nhóm 4 anh em đã cải tạo không gian thành một quán cà phê mang dấu ấn riêng: ấm áp, hiện đại nhưng vẫn đậm hồn Việt. Quán còn tinh tế khi có phục vụ sữa thực vật (yến mạch, hạnh nhân…) để phù hợp với xu hướng ăn chay và không dùng sữa động vật, được thực khách châu Âu đánh giá cao.

Thi Quỳnh-Anh, 33 tuổi, giữ vai trò barista chính. Cô từng về Việt Nam học nghề pha chế truyền thống với mong muốn giới thiệu hương vị Việt Nam đến với cộng đồng Pháp. Bên cạnh cô là Mathieu phụ trách hành chính, cùng 2 em Phuong Nam và Van Dien hỗ trợ vận hành.

Ô Quai Café ở trung tâm TP Rennes Ảnh: PAGESJAUNES

Chỉ sau vài tháng khai trương vào cuối năm 2024, Ô Quai Café đã được nhiều tờ báo địa phương và du lịch nhắc đến, từ Rennes Business Mag đến Wanderlog. Các trang này đánh giá cao không gian ấm cúng, sự thân thiện của chủ quán và sự độc đáo của thực đơn. Theo trang Office de Tourisme Rennes, trang Du lịch chính thức của TP Rennes, Ô Quai Café được xem là điểm đến lý tưởng để du khách khám phá văn hóa cà phê Việt Nam ngay giữa lòng Bretagne. Nơi đây không chỉ phục vụ đồ uống, mà còn là nơi hội tụ, nơi gặp gỡ giữa hai nền văn hóa. Các báo địa phương như Le Télégramme và Unidivers đều nhấn mạnh: Ô Quai Café là một không gian giao thoa văn hóa - nơi người Pháp tìm thấy sự hiếu khách, tinh thần cộng đồng và cách thưởng thức cà phê đặc trưng của Việt Nam.

Một số thực khách thậm chí coi đây là nơi không thể bỏ qua khi đến Rennes, bởi nó mở ra một khía cạnh mới về văn hóa Việt mà trước nay ít ai biết. Như chia sẻ của Mathieu An: “Ở Paris hay vài thành phố lớn trên thế giới, cà phê muối đã bắt đầu xuất hiện, nhưng ở Rennes, nó vẫn còn khá xa lạ. Chúng tôi muốn mang đến những hương vị chưa từng được người dân Rennes biết đến, lấy cảm hứng từ công thức nấu ăn truyền thống của Việt Nam”.

Ô Quai Café là minh chứng sống động rằng cà phê không chỉ là thức uống, mà còn là nhịp cầu văn hóa, là nơi kể lại câu chuyện của những người trẻ gốc Việt ở châu Âu.

HẠNH CHI