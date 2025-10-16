OCOP và du lịch nông thôn là động lực để làng quê khởi sắc hơn

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn giai đoạn 2021-2025”.

Quang cảnh hội nghị ngày 16-10

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, 2 chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” và “Phát triển du lịch nông thôn” đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân nông thôn.



Các chương trình này đã giúp khơi dậy tiềm năng, nội lực địa phương, gia tăng giá trị nông sản và dịch vụ, tạo việc làm, ổn định đời sống và bảo đảm an ninh nông thôn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tham quan các mô hình OCOP

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 năm qua, cả nước đã có thêm hơn 8.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nâng tổng số lên 17.400 sản phẩm, trong đó hơn 9.300 sản phẩm thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình. Riêng chương trình phát triển du lịch nông thôn dù mới triển khai hơn 3 năm cũng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, với hơn 600 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc, tăng 1,6 lần so với năm 2021.

Ông Trần Đức Thắng đánh giá nhiều mô hình tiêu biểu gắn với đặc trưng vùng miền. Từ Quảng Ninh, Thái Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long, nhiều mô hình đã biến nông trại, làng nghề thành điểm trải nghiệm, giúp du khách “về quê” thực sự là một hành trình kinh tế xanh.

Những quyết định đột phá này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy của người dân, từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế đa giá trị kết hợp du lịch, hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách quay lại trải nghiệm.

Ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị ngày 16-10

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là minh chứng cho hướng phát triển đúng đắn, phù hợp xu thế tăng trưởng xanh và bền vững.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm Chính phủ thống nhất tích hợp 3 chương trình lớn về nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển vùng dân tộc thiểu số thành một chương trình thống nhất từ năm 2026. Theo ông Trần Đức Thắng, đây là “bước ngoặt” giúp OCOP và du lịch nông thôn phát triển đồng bộ, bền vững và có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp Bộ Công thương, Bộ VH-TT-DL tổ chức các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới xuất khẩu sản phẩm OCOP...

PHÚC HẬU