Chuyển động kinh tế xanh

OCOP vào siêu thị – lan tỏa hương vị vùng miền

Khi đặc sản vùng miền bước vào hệ thống bán lẻ hiện đại, câu chuyện “mỗi xã một sản phẩm” không chỉ là logo trên nhãn, mà là cầu nối văn hóa – tiêu dùng ngay giữa đô thị.

Sản phẩm Cofidec foods được giảm giá nhiều trong đợt khuyến mại này
Sản phẩm Cofidec foods được giảm giá nhiều trong đợt khuyến mại này

SATRA dành không gian nhận diện cho sản phẩm OCOP và nhãn hàng riêng: miến khoai lang, miến Việt Cường tỏi đen, hạt điều vỏ bóc, tàu hũ cá, chả cá sợi… đồng loạt ưu đãi, giúp người tiêu dùng TPHCM tiếp cận tinh hoa địa phương trong điều kiện bảo quản – trưng bày chuẩn siêu thị.

Nhãn hàng riêng và đối tác nội địa cũng tham gia sâu: gạo thơm SATRA ST25 161.000 đồng/5kg; gạo trắng ST25 Cofidec 171.000 đồng/5kg; đường tinh luyện SATRA 29.200 đồng/1kg; xúc xích VISSAN bò/heo 26.500 đồng/280g; nước xương hầm VISSAN 17.500 đồng/820ml.

Đại diện hệ thống nhấn mạnh, chuỗi hoạt động “Sản phẩm OCOP – Nơi hội tụ văn hóa Việt Nam” không chỉ mở rộng lựa chọn, mà còn khẳng định giá trị hàng Việt trong kênh phân phối hiện đại, góp phần nâng tầm nông sản – đặc sản địa phương.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Từ khóa

SATRA COFIDEC Vissan Việt Cường OCOP ST25 Chả cá Hạt điều Gạo trắng Cofidec foods Sản phẩm OCOP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn