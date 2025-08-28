OCOP vào siêu thị – lan tỏa hương vị vùng miền

Khi đặc sản vùng miền bước vào hệ thống bán lẻ hiện đại, câu chuyện “mỗi xã một sản phẩm” không chỉ là logo trên nhãn, mà là cầu nối văn hóa – tiêu dùng ngay giữa đô thị.

Sản phẩm Cofidec foods được giảm giá nhiều trong đợt khuyến mại này

SATRA dành không gian nhận diện cho sản phẩm OCOP và nhãn hàng riêng: miến khoai lang, miến Việt Cường tỏi đen, hạt điều vỏ bóc, tàu hũ cá, chả cá sợi… đồng loạt ưu đãi, giúp người tiêu dùng TPHCM tiếp cận tinh hoa địa phương trong điều kiện bảo quản – trưng bày chuẩn siêu thị.

Nhãn hàng riêng và đối tác nội địa cũng tham gia sâu: gạo thơm SATRA ST25 161.000 đồng/5kg; gạo trắng ST25 Cofidec 171.000 đồng/5kg; đường tinh luyện SATRA 29.200 đồng/1kg; xúc xích VISSAN bò/heo 26.500 đồng/280g; nước xương hầm VISSAN 17.500 đồng/820ml.

Đại diện hệ thống nhấn mạnh, chuỗi hoạt động “Sản phẩm OCOP – Nơi hội tụ văn hóa Việt Nam” không chỉ mở rộng lựa chọn, mà còn khẳng định giá trị hàng Việt trong kênh phân phối hiện đại, góp phần nâng tầm nông sản – đặc sản địa phương.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG