Một tháng chạy đua cứu bệnh nhi có nguy cơ tử vong 100%

Ngày 10-7, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa cứu sống ngoạn mục một bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc động mạch phổi.

Theo đó, em T.B.B.N. (15 tuổi, Đồng Tháp) sốt nhẹ, ho khan, đau ngực, khó thở, nôn ói trong 2 ngày. Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện địa phương và Bệnh viện Tiền Giang với chẩn đoán viêm cơ tim cấp, suy hô hấp, truỵ tim mạch.

Bệnh nhi được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Khuya ngày 4-6, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Tại đây, ê-kíp tiến hành hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim và hồi sức nhưng không cải thiện. Trẻ suy hô hấp nặng hơn, tim co bóp yếu, nguy cơ ngưng tim.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Ê-kíp ECMO (tim phổi nhân tạo) chạy đua với thời gian để thiết lập hệ thống, tranh thủ từng giây để cứu người.

Sau khoảng 20 phút chạy ECMO, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

Trong 24 giờ tiếp theo, tình trạng tăng đông gây huyết khối dẫn đến thuyên tắc động mạch phổi. Tính mạng bệnh nhi bị đe dọa.

Ê-kíp ECMO chạy đua với thời gian cứu bệnh nhi.

Các bác sĩ lập tức tối ưu hoá hệ thống ECMO, tiến hành thay huyết tương, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức khác.

Suốt 2 tuần điều trị đầy sóng gió, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan dần cải thiện ngoạn mục. Bệnh nhi cai ECMO, cai máy thở và được xuất viện vào sáng 10-7.

Theo PGS- TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, đây là một trong những tình huống hiếm gặp, nguy cơ tử vong gần như 100%.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng tiến bộ của các kỹ thuật chuyên sâu cũng như chuyên môn của đội ngũ y tế, bệnh nhi đã được trở về khỏe mạnh bên gia đình.

GIAO LINH