OPPO Find X9 Ultra ghi nhận kỷ lục mới

Mặc dù chưa ra mắt chính thức tại Việt Nam, nhưng chỉ sau 3 ngày mở đăng ký, OPPO đã ghi nhận hơn 4.000 khách hàng quan tâm sở hữu Find X9 Ultra cùng Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer.

Cột mốc này phản ánh sự hưởng ứng rõ nét của thị trường Việt Nam đối với định hướng nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động mà thương hiệu đang theo đuổi…

Đây là tín hiệu tích cực trước thềm ra mắt chính thức, đồng thời cho thấy sức hút đáng kể của Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên OPPO mang một thiết bị thuộc phân khúc Ultra của dòng flagship Find X9 Series đến với người dùng trong nước.

Với Find X9 Ultra, OPPO tiếp tục khẳng định cam kết đó thông qua hệ thống Camera kép 200MP Hasselblad, Camera Tele Hasselblad 50MP hỗ trợ zoom quang học 10x, cùng Bộ Ống Kính Tele OPPO Hasselblad Explorer, mở rộng trải nghiệm nhiếp ảnh di động theo hướng chuyên nghiệp hơn cho người dùng.

Dù chưa chính thức mở bán, nhưng sức hút từ OPPO Find X9 Ultra và Bộ Ống Kính Tele OPPO Hasselblad Explorer đã tạo nên dấu ấn với hơn 4.000 khách hàng đăng ký sở hữu sau 3 ngày.

Phía OPPO Việt Nam cho biết, những thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s với chủ đề "Finding Hội An", diễn ra vào ngày 5-5-2026.

Một trong những điểm tạo nên sức hút khác biệt của chương trình lần này là Bộ Ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer. Không dừng ở vai trò một phụ kiện mở rộng khả năng chụp xa, bộ lens được hoàn thiện để mang lại cảm giác rất gần với việc cầm trên tay một chiếc máy Hasselblad thu nhỏ, từ ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ phiên bản Hasselblad Earth Explorer, phần ốp lưng tích hợp nút bấm hai nấc cho thao tác lấy nét và chụp ảnh, cho đến vòng điều khiển zoom tạo cảm giác nhiếp ảnh rõ rệt hơn trong quá trình sử dụng.

Kết hợp với Find X9 Ultra, ống kính Tele 300mm Hasselblad Explorer mở rộng đáng kể khả năng ghi hình ở các tiêu cự xa, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những khung hình có độ nén không gian rõ nét, chiều sâu ấn tượng và giàu chi tiết. Bộ teleconverter sở hữu thân kim loại, cấu trúc 16 thấu kính để đạt tiêu cự tương đương 300mm, đồng thời mang lại cảm giác thao tác cơ học gần với trải nghiệm trên máy ảnh.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam khẳng định: “Quyết định ra mắt Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược định vị phân khúc cao cấp của hãng. Chính sự đón nhận tích cực dành cho Find X9 Ultra ngay từ giai đoạn đăng ký cho thấy người dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm cao cấp trên smartphone, đặc biệt ở lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Với sự kết hợp giữa hệ thống phần cứng tối tân và hệ sinh thái nhiếp ảnh Hasselblad, chúng tôi kỳ vọng Find X9 Ultra sẽ đáp ứng được nhu cầu khắt khe của những người dùng đam mê nhiếp ảnh di động và mang đến nhiều cảm hứng sáng tạo hơn”.

BÌNH LÂM