Đánh bom ở Pakistan, hàng chục người thương vong

Ngày 3-9, nhà chức trách Pakistan cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sân vận động ở ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.

Hiện trường vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh: NDTV

Theo cảnh sát Pakistan, lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của kẻ đánh bom liều chết ở Quetta, trong khi giới chức y tế cho hay một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công.

Theo NDTV, vụ tấn công xảy ra khi Chủ tịch đảng Dân tộc Balochistan (BNP), ông Akhtar Mengal vừa kết thúc bài phát biểu tại cuộc vận động bầu cử ở Quetta và đang rời khỏi địa điểm. Ông Mengal vẫn an toàn.

Balochistan là khu vực bất ổn của Pakistan, nơi các nhóm phiến quân thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và người dân từ Punjab đến Balochistan để kinh doanh hoặc làm việc. Khu vực này từng xảy ra các vụ tấn công đẫm máu, trong đó có vụ tấn công vào chuyến tàu chở hàng trăm hành khách hồi tháng 3, khiến 33 người thiệt mạng, chủ yếu là binh sĩ.

Cũng theo các quan chức Pakistan, trong ngày 2-9, 6 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, và 5 người thiệt mạng gần biên giới Iran.

HUY QUỐC