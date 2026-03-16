An Giang: Bắt đối tượng xúc phạm danh dự, uy tín nhiều tổ chức, cá nhân

Ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (sinh năm 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bành Bảo Ngọc

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật đến nhiều cơ quan, ban, ngành ở địa phương và Trung ương.

Ngoài ra, đối tượng còn đăng tải, phát tán trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân như Facebook, Zalo nhiều nội dung sử dụng từ ngữ tiêu cực, mang tính chửi bới, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

NAM KHÔI

