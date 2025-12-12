Phá đường dây ma túy 1.500 tỷ đồng do đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu

Chiều 12-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án 1025C, triệt phá tổ chức tội phạm ma túy lớn ở TPHCM, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Lượng lớn ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: C04 cung cấp

Theo C04, cuối năm 2025, C04 phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, C04 xác lập chuyên án 1025C, phối hợp các cục nghiệp vụ và Công an: TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long; Chi cục Hải quan khu vực 2, cùng lực lượng chức năng của nước bạn phá án.

Sáng 10-12, ban chuyên án chọn một mắt xích quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá.

Theo đó, tại kho ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TPHCM, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 93kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Một số đối tượng trong đường dây. Ảnh: C04 cung cấp

Mũi tấn công thứ 2 là tại kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TPHCM. Lực lượng chức năng tiếp tục bắt 2 đối tượng, thu giữ 43kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui.

Ngay sau đó, 4 tổ công tác tại nước ngoài và 20 tổ ở trong nước, với gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột nhập, khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tội phạm.

Đến nay, ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài; thu giữ 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại nước vui, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật của vụ án được lực lượng chức năng thu giữ

Theo điều tra, chỉ trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10-2025), đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tham gia phá án, ngày 11-12, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã có thư khen. Đồng thời, Bộ Công an, UBND TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai... và Cục Hải quan đã quyết định thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

ĐỖ TRUNG