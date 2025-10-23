Phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027

Chiều và tối 23-10, Đoàn công tác của tỉnh An Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ thi công dự án hồ nước Cửa Cạn. Ảnh: NAM KHÔI

Đoàn đã đến kiểm tra thực địa dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; hồ nước Cửa Cạn; đường ĐT.975 (Đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973); tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Tiếp đó, đoàn đã làm việc với lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và các đơn vị có liên quan.

Qua kiểm tra thực tế các công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng bày tỏ sự phấn khởi trước sự thay đổi rõ nét trong thi công các dự án. Đồng thời, ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền đặc khu Phú Quốc với Công an tỉnh và các ngành chức năng trong công tác cưỡng chế, thu hồi đất bị bao chiếm, lấn chiếm để bàn giao mặt bằng thi công các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng lưu ý, khối lượng công việc còn rất nhiều, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện liên tục, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là dẫn đến chậm tiến độ. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các dự án còn vướng thủ tục cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Công nhân và máy móc thi công dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh: NAM KHÔI

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đặc biệt lưu ý đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông, Nhà máy nước Dương Đông 2, hồ nước Dương Đông 2… Chủ đầu tư phải chủ động và chịu trách nhiệm về tiến độ. Song song đó, các khu tái định cư và đại lộ APEC phải được khẩn trương triển khai để kịp phục vụ yêu cầu chung.

Đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, phục vụ APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Đặc khu Phú Quốc cần tiếp tục chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục công trình phục vụ hội nghị; quan tâm công tác mỹ quan đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

NAM KHÔI