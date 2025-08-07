Phấn đấu đưa xã Thường Phước trở thành đô thị trung tâm vùng biên của tỉnh Đồng Tháp

Ngày 7-8, Đảng bộ xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đây là đơn vị cấp xã đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khả thi trong giai đoạn tới.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện tiếp tục là then chốt, mang ý nghĩa quyết định trong chặng đường phát triển mới của xã Thường Phước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW (ngày 16-6-2022, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII); đổi mới sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50-CT/TW (ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số. Chính quyền xã cần phát huy tinh thần “thân thiện, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”; chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện những gì có lợi cho dân.

Cán bộ, lãnh đạo được khen thưởng tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị xã Thường Phước tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá, sát thực tiễn, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, kinh tế biên giới, thương mại - dịch vụ và kinh tế biên mậu, thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị.

Xã Thường Phước có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh và kinh tế biên mậu, tiếp giáp Campuchia, kết nối trực tiếp với cửa khẩu quốc tế Thường Phước – một trong 3 khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Đồng Tháp. Đây là khu vực duy nhất trong tỉnh có cả đường bộ và đường thủy quốc tế, được xác định là cửa ngõ phía Tây Bắc của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với các bộ tỉnh Đồng Tháp tại Đại hội

Năm 2024, Chính phủ công nhận cửa khẩu Thường Phước là cửa khẩu quốc tế, mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại - dịch vụ và đô thị vùng biên. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, với 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Từ nền tảng quan trọng đó, xã Thường Phước đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị vùng biên hiện đại, giữ vai trò trung tâm động lực phát triển phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp.

NGỌC PHÚC