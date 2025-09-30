Phường Chánh Hiệp (TPHCM): Công tác chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực

Chiều 30-9, Đảng bộ phường Chánh Hiệp (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và chính quyền địa phương trong 9 tháng đầu năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng)

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kinh tế phường tiếp tục ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính được triển khai nghiêm túc.

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, phường đã triển khai Kế hoạch vận động nhân dân cùng tham gia duy tu, cải tạo hệ thống chiếu sáng. Đến nay, 100% tuyến hẻm trên địa bàn có hệ thống chiếu sáng. Đồng thời, đã tổ chức khởi công công trình nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước tại giao lộ Bùi Ngọc Thu (ĐX107)....

Đồng chí Trương Thị Bích Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, báo cáo tại hội nghị

Về cải cách hành chính, trong 9 tháng đầu năm, phường niêm yết công khai 363 thủ tục hành chính, cung cấp 398 dịch vụ công trực tuyến. Riêng từ 1-7 đến 10-9, phường đã tiếp nhận 6.061 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 5.581 hồ sơ, còn lại 398 hồ sơ đang được xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 3 tháng cuối năm, phường Chánh Hiệp sẽ tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời: đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách; tập trung đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp nhận, chỉ đạo thực hiện tốt Trung tâm phục vụ hành chính công, cải cách hành chính, ứng dụng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dùng chung để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; duy trì và nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

TÂM TRANG