Xã Nghĩa Thành (TPHCM): Tập trung kiểm soát môi trường chăn nuôi, giữ vững ổn định kinh tế – xã hội

Ngày 30-9, Đảng ủy xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ Ba (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 3 của Đảng ủy xã Nghĩa Thành

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế – xã hội của xã tiếp tục ổn định. Diện tích gieo sạ vụ mùa đạt 1.742ha; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ đạt 78,6 tỷ đồng, bằng 64,43% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách đạt 96,344 tỷ đồng, vượt 10,81% so với dự toán.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, chăm lo người dân, nhất là các đối tượng khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, yêu cầu các chi bộ và đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát chi ngân sách đúng định mức, đúng chế độ, đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và tại các nhà máy chế biến mủ cao su, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I

Dịp này, UBND xã Nghĩa Thành đã khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

