Phường Đông Hòa (TPHCM): 9 tháng, thu ngân sách đạt gần 130% dự toán

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của phường Đông Hòa là 10.948 tỷ đồng, đạt gần 130% dự toán giao.

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2025.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau sáp nhập, Đảng bộ phường Đông Hòa có 48 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.741 đảng viên. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của chính quyền phường có những chuyển biến tích cực, tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành, phường có sự chuẩn bị chặt chẽ nên việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp được đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng lập thành tích trong công tác 9 tháng đầu năm 2025.

Công tác cải cách hành chính luôn được phường quan tâm, chú trọng thực hiện, từ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đường truyền, đến việc niêm yết 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong 9 tháng đầu năm 2025, phường tiếp nhận 23.202 hồ sơ, đã giải quyết 23.034 hồ sơ (đúng hạn, trước hạn 100%).

