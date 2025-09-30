Chính trị

Phường Đông Hòa (TPHCM): 9 tháng, thu ngân sách đạt gần 130% dự toán

SGGPO

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của phường Đông Hòa là 10.948 tỷ đồng, đạt gần 130% dự toán giao.

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2025.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

dai biêu 3.jpgCác đại biểu tham dự hội nghị

Sau sáp nhập, Đảng bộ phường Đông Hòa có 48 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.741 đảng viên. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của chính quyền phường có những chuyển biến tích cực, tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành, phường có sự chuẩn bị chặt chẽ nên việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp được đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của phường Đông Hòa là 10.948 tỷ đồng, đạt gần 130% dự toán giao.

khen thuong.jpg
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng lập thành tích trong công tác 9 tháng đầu năm 2025.

Công tác cải cách hành chính luôn được phường quan tâm, chú trọng thực hiện, từ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đường truyền, đến việc niêm yết 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong 9 tháng đầu năm 2025, phường tiếp nhận 23.202 hồ sơ, đã giải quyết 23.034 hồ sơ (đúng hạn, trước hạn 100%).

VĂN CHÂU

Từ khóa

phường Đông Hòa Dương Anh Đức Đảng ủy phường Đông Hòa TPHCM Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thu ngân sách dự toán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn