Xây dựng tỉnh Phú Thọ thành trung tâm công nghiệp, thương mại của vùng

Ngày 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức. Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, một dấu mốc đặc biệt của tỉnh Phú Thọ, sau 3 tháng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, với một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, giàu tiềm năng và cơ hội hơn.

Bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn và những thách thức mới cho tỉnh Phú Thọ, đòi hỏi Đại hội phải xem xét, cân nhắc thật kỹ, quyết định chính xác phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp khả thi cho chặng đường phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh cần giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, trước hết trong nội bộ Đảng bộ và Ban Thường vụ; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình quản trị phù hợp với không gian phát triển đa trung tâm gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường kiểm soát quyền lực; tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thúc đấy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chủ tịch nước đề nghị sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I cần khẩn trương, quyết liệt triển khai ngay chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, rõ mục tiêu, yêu cầu phải đạt, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, có lộ trình, mốc thời gian hoàn thành.

Chủ tịch nước yêu cầu, những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để nhân dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết đại hội, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương linh thiêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

