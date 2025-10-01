Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM

Ngày 1-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần 1 (mở rộng); tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị



Định vị rõ vai trò lãnh đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ, tập thể Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát hợp với yêu cầu của Thành ủy TPHCM.

Theo đồng chí, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM là mô hình Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, song có vị trí rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Đảng bộ có các tổ chức cơ sở Đảng trong hệ thống chính trị thành phố, phần lớn cán bộ, đảng viên giữ nhiệm vụ chủ trì, nghiên cứu tham mưu chiến lược của thành phố cũng như giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị thành phố. Đây là nguồn lực để Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo giao nhiệm vụ cho cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ sát với yêu cầu phát triển của Đảng bộ TPHCM. Do đó, các cơ quan, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phải tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng nhanh nhất.

Các đồng chí dự hội nghị

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ tại Đảng bộ đảm bảo chất lượng công việc ngày càng nâng cao, đúng tiến độ; nghiên cứu tham mưu cấp thẩm quyền và Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ chế thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tốt nhất. Phải định vị, định hình, định hướng và định lượng chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ.

Bên cạnh đó là tăng cường lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Đặc biệt, triển khai đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng liên thông với thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đồng chí lưu ý, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phải có quy chế phối hợp với những Đảng bộ khác để tạo thành một sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện chủ trương của Thành ủy TPHCM. Đảng bộ cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo có hệ thống, có tập trung để thực hiện đồng bộ 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Cũng theo đồng chí, tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều chỉ đạo cũng như nhận xét về định hướng không gian phát triển mới của TPHCM kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học, là động lực để phát triển nhanh, hiệu quả của vùng đô thị hoá cao nhất của cả đất nước. Do đó, Đảng bộ TPHCM phải cụ thể hoá sự chỉ đạo đó bằng các chương trình hành động, bằng việc thực hiện nghị quyết và sớm nhanh chóng dự thảo chương trình hành động có tích hợp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I vào lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ. Từ đó, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, nhắc nhở, đôn đốc, thúc đẩy để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng tại đơn vị, góp phần vào thành quả chung của Đảng bộ TPHCM.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm và tầm

Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga phát biểu tiếp thu

Cùng với đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, với phương châm “vì việc mà chọn người”, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ trong chuyên môn nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có “tâm” và “tầm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đảng ủy và các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đến các tập thể

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã khen thưởng 6 tập thể có thành tích tốt trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết 18.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có 20 tổ chức cơ sở đảng (15 đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ cơ sở) với 6.373 đảng viên. 9 tháng đầu năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình công tác của năm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt việc xây dựng phương án thành lập Đảng bộ, chi bộ và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, 100% tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Việc sắp xếp này mang lại những tác động tích cực như tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, loại bỏ các chức năng chồng chéo…

THU HƯỜNG