Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Ngày 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận kỷ lục với 117.853 lượt khách, vượt qua các mốc dự báo trước đó.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đông đúc trong ngày cao điểm cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: CTV.

Cụ thể, trong ngày 3-5, cảng phục vụ 728 chuyến bay cất hạ cánh với 117.853 lượt khách.

Trong đó, lượng khách từ các địa phương trở về thủ đô đạt 36.530 lượt. Số chuyến bay quốc tế duy trì ở mức cao với 47.693 lượt khách trên 320 chuyến bay.

Mặc dù lượng hành khách rất đông nhưng các khu vực làm thủ tục, sảnh trả hành lý... không có tình trạng ùn ứ kéo dài. hành khách ga đến được giải tỏa nhanh, an ninh an toàn cơ bản được đảm bảo.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đông đúc trong ngày 3-5. Ảnh: CTV

Trong ngày cuối của đợt cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1.

Các đơn vị trực thuộc cảng đã rà soát và tăng cường 100% nhân lực tại các vị trí trực tiếp phục vụ hành khách, mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời tại hiện trường.

BÍCH QUYÊN