Pháp luôn mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM

Chúc mừng ông Etienne Ranaivoson nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng Tổng Lãnh sự sẽ góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp, cũng như mở rộng hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và các địa phương của Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, qua đó tạo động lực mới cho sự phát triển chung của hai bên.

Trao đổi về định hướng phát triển của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, TPHCM định hướng phát triển trở thành trung tâm công nghiệp số, công nghệ cao, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo...; các khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương được định hướng phát triển về kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch và công nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Thành phố luôn coi trọng và mong muốn phát triển hợp tác thực chất, bền vững với Pháp. Trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực thời gian qua, TPHCM mong muốn hai bên ưu tiên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Thành phố đang có nhu cầu phát triển, như kinh tế tài chính, đổi mới sáng tạo, vận tải biển, giáo dục và văn hóa.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM, ông Etienne Ranaivoson khẳng định Pháp luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Ông bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng TPHCM trong các lĩnh vực hợp tác mà lãnh đạo Thành phố đã nêu, đặc biệt là dịch vụ tài chính, đổi mới sáng tạo và văn hóa, nhằm góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

