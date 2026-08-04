“Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 đồng hành thanh niên khuyết tật khởi nghiệp

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026, với nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Họp báo giới thiệu Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026. Ảnh: HẢI LINH

Theo ban tổ chức, điểm nhấn trong chương trình năm nay là hoạt động đồng hành “Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”, hướng tới hỗ trợ các bạn trẻ khuyết tật có ý tưởng, dự án khởi nghiệp hoặc nhu cầu mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất để trao gói hỗ trợ toàn diện. Mỗi dự án nhận 50 triệu đồng tiền mặt cùng các hỗ trợ về công cụ sản xuất, tư vấn chuyên môn, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các phần thưởng từ đơn vị đồng hành. Bên cạnh đó, nhiều khóa tập huấn miễn phí về kinh doanh trực tuyến, bán hàng trên nền tảng số cũng sẽ được tổ chức dành cho thanh niên khuyết tật trên cả nước.

Đặc biệt, chương trình “Sắc màu nghị lực” sẽ thực hiện chuỗi video, podcast kể lại hành trình vượt khó của những gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng cũng được phát động nhằm tạo sân chơi để người khuyết tật thể hiện năng lực, bản lĩnh và khẳng định vị thế trong xã hội.

Dự kiến, Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” diễn ra trong hai ngày 18 và 19-9 tại Hà Nội, với các hoạt động: triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn khởi nghiệp và chuyển đổi số, tọa đàm hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, cuộc thi “Sắc màu Nghị lực”, các hoạt động trải nghiệm và chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình, 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước sẽ được tuyên dương. Chương trình ưu tiên các gương mặt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, biên giới, hải đảo và những cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

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