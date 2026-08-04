Phát hiện, quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 4-8, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2, thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục di dời hơn 200m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo công viên, có khối lượng đất đắp lớn nên việc đào tìm kiếm, thăm dò và xử lý hiện trường gặp nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục huy động xe cơ giới vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục.

Vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Kết quả trong ngày 4-8, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sĩ và 9 bộ di vật kèm theo. Trong đó, có 11 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại 2 vị trí mộ tập thể.

Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 4-8, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 171 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 26 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thận trọng, tỉ mỉ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục khẩn trương triển khai, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng và tôn nghiêm.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG