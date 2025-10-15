Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Phát hiện 6 loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã phân phối trên thị trường

SGGPO

Ngày 15-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có cảnh báo và khuyến cáo người dân không sử dụng 6 loại dầu thực vật kém chất lượng và là hàng giả.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cảnh báo trên được đưa ra sau khi Công an tỉnh Hưng Yên và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên điều tra, xác minh địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (ở thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật, gồm: “Dầu thực vật CHICA”, “Dầu đậu nành CHICA”, “Dầu thực vật TAMIN GOLD”, “Dầu thực vật GOLDMAX”, “Dầu thực vật TỐT” và “Dầu thực vật MEGAFOOD”.

Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy, các sản phẩm trên là hàng kém chất lượng và hàng giả. Đặc biệt, các sản phẩm dầu trên đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

6.jpg
Một số sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng và là hàng giả vừa bị phát hiện ở Hưng Yên

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên và phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.

Tin liên quan
NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

hàng giả dầu thực vật giả dầu ăn giả Dầu thực vật CHICA AMIN GOLD MEGAFOOD

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn