Phát hiện gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm an toàn thực phẩm

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an Đà Nẵng phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: CACC

Ngày 23-9, kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền), lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của hơn 4.000 bánh Trung thu; chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm; đồng thời phát hiện hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, tại cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền), công an phát hiện gần 500 bánh Trung thu thập cẩm chưa công bố sản phẩm, thiếu hóa đơn nguyên liệu.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm. Ảnh: CACC

Ngày 24-9, kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình), phát hiện gần 5.000 bánh Trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng, thiếu chứng từ nguyên liệu và có vi phạm về xử lý nước thải.

Ngày 25-9, tại Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện gần 500 bánh Trung thu thập cẩm không công bố sản phẩm, thiếu hóa đơn chứng từ nguyên liệu.

Cơ quan công an làm việc với chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu. Ảnh: CACC

Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững sự minh bạch của thị trường dịp Tết Trung thu.

PHẠM NGA