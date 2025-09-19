Nghệ An: Phát hiện hàng ngàn bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn, qua đó phát hiện hàng ngàn chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 19-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) vừa đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện 2 cơ sở kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 17-9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trên đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh) do Lê Thị Thu Th. (sinh năm 1994, trú cùng địa chỉ) làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện trong cơ sở kinh doanh có 51 thùng và 25 hộp, bên trong chứa các loại bánh trung thu khác nhau.

Qua kiểm tra, phát hiện hàng ngàn bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) do Phạm Thị Th. (sinh năm 1989, trú phường Vinh Phú) làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cơ sở kinh doanh có 450 hộp, bên trong đựng bánh trung thu loại vừa và nhỏ. Số bánh này trên bao bì có in chữ nước ngoài.

Tổng số lượng bánh trung thu tại 2 cơ sở trên là 4.174 chiếc các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ 2 cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Quá trình làm việc, chủ 2 cơ sở trên khai nhận, số bánh trung thu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mục đích mua gom lại để sắp tới bán ra thị trường với giá cao kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

DUY CƯỜNG