Phát hiện sản phẩm bảo vệ sức khỏe TIGI MAX PLUS chứa chất cấm gây bệnh tim mạch

Ngày 2-11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, có thông tin cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe TIGI MAX PLUS (viên uống giảm cân nhanh giúp đào thải mỡ thừa) có chứa chất cấm nguy hại gây mất ngủ, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và tiêu hóa.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe TIGI MAX PLUS có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein. Sản phẩm TIGI MAX PLUS chứa chất cấm nêu trên có số lô SX: 0001; NSX 20-1-2023; HSD: 19-1-2026; sản xuất tại Công ty CP BIGFA (ở Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bảo An LUXURY (ở thôn Cầu Giát, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên; trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Sibutramine là chất có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như: gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Từ năm 2010, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã cấm lưu hành tất cả sản phẩm có chứa Sibutramine. Nhiều năm nay, Bộ Y tế cũng ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine và thu hồi các sản phẩm chứa chất này.

Đối với Phenolphtalein là chất chỉ thị màu, thường dùng để đo độ pH cũng bị cấm lưu hành từ năm 1999. Chất này trong thực phẩm giảm cân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, tim mạch, gan của người sử dụng.

NGUYỄN QUỐC