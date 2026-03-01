Tạo không gian phát triển mới từ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Sau khi kiểm tra 4 dự án cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, tối 1-3, tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc, tối 1-3. Ảnh: H.G

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương trong điều kiện thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài. Dù gặp nhiều khó khăn, các dự án cơ bản vẫn bám sát tiến độ, có hạng mục vượt kế hoạch, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm mục tiêu đề ra.

Thủ tướng cho biết, đến nay phần lớn chiều dài toàn tuyến đã thông xe kỹ thuật; một số đoạn còn lại, đặc biệt khoảng 6km thuộc đoạn Chí Thạnh – Vân Phong chưa được thảm nhựa. Vì vậy, cần tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công xuyên ngày đêm để hoàn thành dứt điểm trong tháng 3. Mục tiêu cao nhất là hoàn tất toàn bộ công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao và đưa tuyến vào khai thác đồng bộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.G

Nhấn mạnh đây là trục giao thông xương sống quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện đồng bộ các hạng mục phụ trợ, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, lâu dài; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu, hệ thống giám sát, điều hành giao thông thông minh; tổ chức thu phí theo đúng quy định để tạo nguồn lực tái đầu tư.

Đối với các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, cần coi đây là động lực tái cấu trúc không gian phát triển; khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh; phát triển đô thị, dịch vụ, logistics, công nghiệp tại các khu vực nút giao; khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống đường gom, đường kết nối liên vùng để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư; tăng cường kết nối Đông – Tây, thúc đẩy các dự án hạ tầng theo hình thức PPP nhằm mở rộng liên kết vùng, tạo động lực phát triển bền vững khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm quyền lợi, đời sống người dân vùng dự án; kiểm tra các khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục đầy đủ, để nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ. Các nhà thầu phải thực hiện nghiêm công tác hoàn nguyên môi trường sau thi công và xử lý dứt điểm mỏ vật liệu, bãi thải, taluy, hệ thống thoát nước, không để ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.G

Trong ngày 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, động viên công nhân thi công các công trình giao thông trọng điểm từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, gồm các tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; Hoài Nhơn – Quy Nhơn; Quy Nhơn – Chí Thạnh; Chí Thạnh – Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông) và dự án xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công hoàn thành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, chiều 1-3 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.G

HIẾU GIANG