Đào móng xây nhà, phát hiện bom nặng 350kg

Chiều 1-3, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hủy nổ một quả bom nặng khoảng 350kg còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến khu vực xử lý an toàn

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn nhận được tin báo của ông Vũ Trọng Cương (trú thôn 12 Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) về việc, trong khi đào móng nhà đã phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất 1,5m.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn nhanh chóng đến hiện trường xác minh, phong tỏa khu vực, tổ chức canh trực, không để người và gia súc đến gần, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Sau khi kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Quỳnh Lưu và Ban Công Binh Bộ - Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định vật thể trên là quả bom có ký hiệu MK-82, đường kính khoảng 20cm, chiều dài 155cm, cân nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ. Đây là quả bom sót lại sau chiến tranh và có sức công phá mạnh, nguy hiểm.

Sau đó, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa ngòi nổ, di chuyển quả bom đến khu vực thôn 5 Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn (cách hiện trường phát hiện quả bom hơn 10km) để tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

