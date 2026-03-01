Xã hội

Đào móng xây nhà, phát hiện bom nặng 350kg

SGGPO

Chiều 1-3, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hủy nổ một quả bom nặng khoảng 350kg còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh. 

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến khu vực xử lý an toàn
Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến khu vực xử lý an toàn

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn nhận được tin báo của ông Vũ Trọng Cương (trú thôn 12 Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) về việc, trong khi đào móng nhà đã phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất 1,5m.

z7576122586641_8045402a60d64f1b132fc28f55a9d6e2.jpg
Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến khu vực xử lý an toàn

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn nhanh chóng đến hiện trường xác minh, phong tỏa khu vực, tổ chức canh trực, không để người và gia súc đến gần, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

z7576124159487_fc282e4d54e69b7c64a91eea4840ed9c.jpg
Lực lượng công binh di chuyển quả bom đến khu vực xử lý an toàn

Sau khi kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Quỳnh Lưu và Ban Công Binh Bộ - Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định vật thể trên là quả bom có ký hiệu MK-82, đường kính khoảng 20cm, chiều dài 155cm, cân nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ. Đây là quả bom sót lại sau chiến tranh và có sức công phá mạnh, nguy hiểm.

Sau đó, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa ngòi nổ, di chuyển quả bom đến khu vực thôn 5 Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn (cách hiện trường phát hiện quả bom hơn 10km) để tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

>> Lực lượng chức năng di chuyển, xử lý an toàn quả bom:

z7576122592825_23dd6302c1d341f2800af784ca81a510.jpg
z7576124118285_c3c28fbf3240525828983ec3dc6339a2.jpg
z7576124146566_a0fd2af96a30919a4ffdf83a5e48de98.jpg
z7576124163661_5390b816d413349b6636cc58f28c4b64.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Phát hiện bom hủy nổ quả bom Nghệ An Quỳnh Sơn Quân sự

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn