Phát hiện thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu trên biển Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 3-5, Đồn Biên phòng Thiên Cầm nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 thi thể nam giới đang nổi trên vùng biển địa bàn xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), cách bờ khoảng 3 hải lý. Thi thể này trong tình trạng phân hủy mạnh.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại bờ biển, phối hợp với Công an xã Yên Hòa, các lực lượng liên quan đưa thi thể nạn nhân vào bờ biển thôn Bắc Hòa (xã Yên Hòa).

Qua làm việc của lực lượng chức năng, xác định thi thể trên là anh L.T.A. (sinh năm 2005, trú xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là thuyền viên trên tàu cá mang BKS NA 80209 TS khai thác nghề lưới kéo đã bị chìm và mất tích ngày 18-3-2025 tại vùng biển tỉnh Nghệ An.

Hiện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đang phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, chờ người nhà đến để bàn giao thi thể nạn nhân.

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, vào chiều 18-3, tại tỉnh Nghệ An, tàu cá mang BKS NA 80209 TS trên đường vào bờ để sửa thì bất ngờ bị chìm khi cách đảo Mắt khoảng 5-6 hải lý. Vụ tai nạn khiến 3 thuyền viên mất tích, gồm: anh N.V.C. (sinh năm 1980), L.T.A. (sinh năm 2005), cùng trú xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và anh B.S.N. (sinh năm 1977, trú xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Sau đó, vào các ngày 29 và 30-3, người dân tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ, được xác định là thuyền viên là N.V.C. và B.S.N.