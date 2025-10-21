Phát huy truyền thống “Đất thép thành đồng” trong kỷ nguyên mới

Thời gian qua, phát huy truyền thống quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng”, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn không ngừng được củng cố.
Nổi bật là kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà Đại đoàn kết. Đến nay, xã Củ Chi không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ cận nghèo kéo giảm chỉ còn 1,39%.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động, hướng tới xây dựng “Mặt trận điện tử”; tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, biểu dương những kết quả của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội xã Củ Chi đạt được trong thời gian qua.
Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thành Trung đề nghị Mặt trận xã cần xác định rõ vai trò “đồng hành, kiến tạo” trong mô hình hành chính mới, đặc biệt tại một địa bàn rộng lớn và có tốc độ đô thị hóa nhanh như Củ Chi. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Củ Chi tiếp tục phát huy truyền thống “Đất thép thành đồng”, đoàn kết một lòng, chung sức, đồng tâm, xây dựng xã Củ Chi ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, nghĩa tình, xứng đáng là điểm sáng của TPHCM.
Đại hội đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi nhiệm kỳ mới.