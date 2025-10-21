Phát huy truyền thống “Đất thép thành đồng” trong kỷ nguyên mới

Thời gian qua, phát huy truyền thống quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng”, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn không ngừng được củng cố.

Nổi bật là kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà Đại đoàn kết. Đến nay, xã Củ Chi không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ cận nghèo kéo giảm chỉ còn 1,39%.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội

Đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và hoa chúc mừng đại hội

​Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động, hướng tới xây dựng “Mặt trận điện tử”; tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam xã Củ Chi, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, biểu dương những kết quả của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội xã Củ Chi đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thành Trung đề nghị Mặt trận xã cần xác định rõ vai trò “đồng hành, kiến tạo” trong mô hình hành chính mới, đặc biệt tại một địa bàn rộng lớn và có tốc độ đô thị hóa nhanh như Củ Chi. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Củ Chi tiếp tục phát huy truyền thống “Đất thép thành đồng”, đoàn kết một lòng, chung sức, đồng tâm, xây dựng xã Củ Chi ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, nghĩa tình, xứng đáng là điểm sáng của TPHCM.

Xã Củ Chi tổ chức bàn giao 3 căn nhà cải tạo, sửa chữa cho các gia đình chính sách trên địa bàn

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi nhiệm kỳ mới.

MẠNH THẮNG