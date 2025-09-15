Họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”

Ngày 14-9, Ban Liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng” tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 58 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17-9-1967 - 17-9-2025).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, năm 2025 đánh dấu chặng đường 58 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, cũng là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Buổi họp mặt là một trong chuỗi những hoạt động nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng đối với sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng các xã thuộc huyện Củ Chi (trước đây) nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, phát huy những kết quả đạt được, khơi thông các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, ban liên lạc cùng các nhà tài trợ và Đảng ủy, UBND 7 xã thuộc huyện Củ Chi (trước đây) đã tổ chức thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó.

