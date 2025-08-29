Phát huy vai trò trí thức, văn nghệ sĩ cho sự phát triển TPHCM

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ luôn đồng hành cùng TPHCM, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Sáng 29-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển”. Đây là dịp để thành phố nhìn lại, khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, đồng thời bàn giải pháp phát huy nguồn lực tinh hoa này trong giai đoạn mới.

Tham dự hội thảo có đồng chí Bùi Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và giới trí thức, văn nghệ sĩ thành phố.

Trách nhiệm công dân và sứ mệnh sáng tạo

Trải qua 50 năm, TPHCM đã trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục và hội nhập quốc tế. Trong những thành tựu ấy có sự đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ qua nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sáng tác nghệ thuật, tư vấn chính sách, phản biện xã hội.

Nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã để lại những tác phẩm giá trị, vừa khẳng định sức sống văn hóa, vừa hun đúc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất: để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy tối đa vai trò, cần sự quan tâm đồng bộ từ cơ chế, chính sách đến môi trường sáng tạo.

Ông Lê Nguyên Hiều, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM, nhấn mạnh: “Văn nghệ sĩ không chỉ cần có tài, mà còn phải có tâm, có tầm, là những công dân gương mẫu, giàu trách nhiệm với dân tộc và nhân dân thành phố mang tên Bác.”

Giải pháp thu hút trí thức trẻ

Một trong những nội dung được quan tâm là chính sách thu hút và phát triển đội ngũ trí thức trẻ. Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho rằng: “Quá trình tinh gọn bộ máy vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra thách thức cho trí thức trẻ. Nếu thiếu chính sách đồng bộ về đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ, nguồn lực trẻ có thể dịch chuyển ra khu vực tư nhân hoặc nước ngoài".

Do đó, cần triển khai quyết liệt các chính sách hiện có, đồng thời xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, để giữ chân và phát huy trí thức trẻ.

Cam kết đồng hành, tạo môi trường sáng tạo

Phát biểu đề dẫn, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nhấn mạnh: Năm 2025 là thời điểm đặc biệt, vừa là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2025, vừa là giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XIII. Đây là nền tảng để thành phố và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM đã trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong những thành tựu nổi bật đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh mới, khi thành phố bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc phát huy vai trò trí thức, văn nghệ sĩ càng có ý nghĩa đặc biệt. Thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy trí tuệ, tài năng, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm lớn, phát triển bền vững, thịnh vượng.

HỒNG DƯƠNG