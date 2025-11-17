Phạt tài xế xe đầu kéo chuyển làn không bật tín hiệu

Xã hội

Tài xế xe đầu kéo chuyển làn liên tục nhưng không bật tín hiệu vừa bị mời làm việc và lập biên bản xử phạt.

Ngày 17-11, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế B.V.S. (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vì điều khiển xe đầu kéo chuyển làn liên tục nhưng không bật tín hiệu, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi lưu thông trên quốc lộ 1.

Lực lượng CSGT mời tài xế vi phạm lên làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính

Trước đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được phản ánh kèm đoạn clip do người dân ghi lại hình ảnh xe đầu kéo biển số 60C-115.xx di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Dầu Giây, có hành vi chuyển làn nhiều lần nhưng không bật đèn tín hiệu.

Các phương tiện phía sau phải giảm tốc độ đột ngột để tránh va chạm.

Hành vi của tài xế xe đầu kéo tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Suối Tre đã cử cán bộ xác minh vụ việc, đồng thời mời tài xế làm việc.

Tại cơ quan chức năng, tài xế B.V.S. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

PHÚ NGÂN

