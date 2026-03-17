Truyền thuốc trên trực thăng, cứu du khách đột quỵ ở Côn Đảo

Chiến lược “Drip and Ship” vừa truyền thuốc tiêu sợi huyết vừa chuyển viện bằng trực thăng kết hợp hội chẩn từ xa đã giúp một du khách bị đột quỵ tại Côn Đảo vượt qua “giờ vàng” sinh tử.

Các bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo theo dõi sát bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Trưa 15-3, ông H.V.N. (59 tuổi, ngụ Thái Nguyên) đang du lịch tại đặc khu Côn Đảo thì xuất hiện dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu tay phải, nói khó và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo.

Đoàn bác sĩ của Sở Y tế TPHCM đang luân phiên công tác tại Côn Đảo nhận định người bệnh bị đột quỵ. Ê-kíp lập tức kích hoạt hội chẩn từ xa với các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115, thống nhất chỉ định thuốc tiêu sợi huyết Alteplase nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp.

45 phút sau khi truyền thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi: mất hoàn toàn khả năng nói và nghe hiểu, liệt nửa người phải. Điểm đột quỵ NIHSS tăng từ 4 lên 20 điểm. “Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nặng suốt đời”, ThS.BS Nguyễn Quốc Trung đang luân phiên công tác tại Côn Đảo nhận định.

Các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân chuyển viện khẩn cấp vào đất liền. Một chuyến trực thăng y tế đặc biệt đã được điều động khẩn cấp đưa bệnh nhân về TPHCM. Chi phí cho chuyến bay đặc biệt này là hơn 300 triệu đồng, do người nhà bệnh nhân chi trả.

Trong suốt hành trình bay, bệnh nhân vẫn được theo dõi sát và tiếp tục truyền thuốc tiêu sợi huyết theo chiến lược “Drip and Ship” nhằm tận dụng tối đa “giờ vàng”.

Ngay khi trực thăng hạ cánh, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu, lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh nhân được chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA. Kết quả cho thấy cục máu đông đã được tái thông một phần nhờ thuốc tiêu sợi huyết được sử dụng từ tuyến đảo. Ê-kíp can thiệp nội mạch tiếp tục lấy huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não.

Chỉ vài giờ sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu cử động chân tốt hơn, tỉnh táo và bắt đầu hồi phục ngôn ngữ.

Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng não bị tổn thương nhỏ hơn nhiều so với diện tích mạch máu bị tắc ban đầu, dòng chảy mạch máu ổn định. Đây là tín hiệu khả quan cho khả năng hồi phục lâu dài.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa y tế biển đảo và các trung tâm chuyên sâu trên đất liền, giúp tận dụng tối đa “giờ vàng” trong điều trị đột quỵ. Thành công này cũng cho thấy hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa và hệ thống hội chẩn từ xa do Sở Y tế TP.HCM triển khai tại Côn Đảo.

KHÁNH CHI