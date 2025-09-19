Phê bình hàng loạt sở xây dựng giải ngân vốn bảo trì quốc lộ quá chậm

Cục Đường bộ Việt Nam vừa nhắc nhở, phê bình 21 sở xây dựng có tiến độ giải ngân vốn bảo trì quốc lộ năm 2025 quá chậm và không báo cáo tiến độ.

Ảnh minh họa

Trong đó, thấp nhất là các tỉnh Hưng Yên, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Đồng Nai, chỉ đạt dưới 20%.

Các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Long chỉ đạt từ 20-30%.

Các tỉnh Lâm Đồng, TPHCM, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, An Giang, Cần Thơ cũng có số lượng giải ngân thấp so với kế hoạch và chậm báo cáo.

Các địa phương chủ yếu bị chậm trễ ở các khâu: lập thiết kế bản vẽ thi công; triển khai đấu thầu gói thầu xây lắp; cập nhật số liệu trên phần mềm giải ngân.

Cục Đường bộ Việt Nam đã phê bình các đơn vị thực hiện giải ngân chậm và đơn vị không báo cáo kết quả thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ, Cục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án quyết liệt chỉ đạo, có giải pháp khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; khẩn trương rà soát báo cáo số kinh phí dư không sử dụng, không giải ngân hết trong năm 2025.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam được giao hơn 12.000 tỷ đồng vốn bảo trì đường bộ để tổ chức quản lý, bảo trì hơn 26.000km đường quốc lộ và đường cao tốc.

BÍCH QUYÊN