Phía Bắc đang ấm dần lên, tái xuất sương mù và ẩm

Do không khí lạnh mỏng và suy yếu nhanh nên thời tiết ở phía Bắc có xu hướng ấm dần lên trước một đợt không khí lạnh mới vào cuối tuần này.

Trời ấm dần, sương mù tái xuất

Sáng 3-2, theo dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh, hầu khắp Bắc bộ nhiều mây, trời âm u, có nơi xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày, nhất là khu vực trung du và đồng bằng. Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và ven biển Thanh Hóa có thể hửng nắng.

Hôm nay Trung bộ nhiều mây. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có nơi mưa, mưa rào rải rác. Khánh Hòa sáng nay có mưa rào ở nhiều khu vực.

Khu vực Nam Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng) và Đông Nam bộ nhiều mây nhưng cơ bản không mưa; Bắc Tây Nguyên và Tây Nam bộ ít mây, sáng sớm có nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh ở phía Bắc đang suy yếu dần. Bắc bộ có xu hướng ấm lên chậm và đều. Đêm và sáng nhiều mây, mưa giảm, trưa chiều có nơi hửng nắng. Trong vòng 3-4 ngày tới, gió Đông Nam ẩm có thể hoạt động mạnh hơn, độ ẩm không khí tăng lên, tạo điều kiện cho tình trạng nồm ẩm (không khí nhiều hơi nước lạnh ngưng tụ) tại khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội.

Một số chuyên gia khí tượng - thủy văn cũng cảnh báo, miền Bắc đang “ấm lên trước khi nồm ẩm trở lại”. Từ cuối tuần này, có khả năng xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc, hiện tượng nồm ẩm ở phía Bắc sẽ tạm ngưng.

PHÚC HẬU