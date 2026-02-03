Thắp sáng ngọn lửa thi đua sáng tạo

Suốt 25 năm qua, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã tôn vinh 268 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của TPHCM. Nhiều cá nhân sau khi được vinh danh tiếp tục phát triển, trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Họ không chỉ sáng tạo cho riêng mình mà còn truyền đạt kinh nghiệm, kèm cặp thế hệ lao động trẻ, hình thành các tổ, nhóm cải tiến trong doanh nghiệp và cơ quan.

Điều đó khẳng định, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã đồng hành, tạo “bệ phóng” và khơi dậy tinh thần cống hiến của tập thể công nhân, kỹ sư tại các nhà máy, xưởng sản xuất, công trình. Sau khi được vinh danh, nhiều người lao động đã nhận được sự quan tâm rõ rệt hơn từ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; được tạo điều kiện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sáng kiến, đồng thời được bố trí, sắp xếp vào những vị trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn để phát huy tốt hơn hiệu quả đóng góp.

Năm 2025, giải thưởng bước sang một bước ngoặt mới khi TPHCM mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia. Trong đó có các ngành nghề mới mở rộng như: phát triển kinh tế, lĩnh vực quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật… Việc mở rộng phạm vi và đối tượng xét chọn đã tạo ra một diện mạo rất tích cực cho Giải thưởng Tôn Đức Thắng, thể hiện sự bao trùm và phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, lần này có 13 hồ sơ là nữ công nhân, kỹ sư tham gia giải thưởng, đông nhất từ trước đến nay. Bên cạnh các nữ kỹ sư trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu, công nghệ thông tin với những sáng kiến cải tiến vừa tạo lợi nhuận, vừa góp phần tạo giá trị bền vững, an toàn lao động, lần đầu tiên có 3 nữ giáo viên cấp mầm non gửi hồ sơ tham gia giải thưởng. Những sáng kiến của các nữ giáo viên cho thấy tâm huyết, sự sáng tạo của một nhà giáo với trách nhiệm ươm những mầm xanh trong hành trình trồng người.

Những tín hiệu ấy cho thấy giải thưởng ngày càng tạo được sự lan tỏa rộng khắp, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mọi lực lượng lao động, không phân biệt lĩnh vực hay giới tính. Qua đó, một lần nữa khẳng định Giải thưởng Tôn Đức Thắng không chỉ là sự tôn vinh cá nhân tiêu biểu, mà còn là điểm nhấn của phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

THÁI PHƯƠNG