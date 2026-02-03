Công nhân, lao động ưu tú dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo dịp 3-2

Sáng 3-2, Đoàn cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú TPHCM do đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn dành phút mặc niệm, dâng vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Võ Khắc Thái dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Suốt chặng đường lịch sử giai đoạn 1862-1975, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo - Hòn Đảo ngọc thiêng liêng của Tổ quốc thành “Địa ngục trần gian” để giam cầm, tra tấn lớp lớp chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.

Đoàn đại biểu tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn đại biểu tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, nhiều đồng chí đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi đây.

Đồng chí Võ Khắc Thái dâng hương tại mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đại biểu dâng hương tại mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đến dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu; Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu dâng hương anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn cũng đến dâng hương mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú TPHCM dâng hương tại mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cũng tại đặc khu Côn Đảo, sáng nay, đoàn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới trong công nhân, lao động. Đây là các hoạt động nhằm Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

THÁI PHƯƠNG