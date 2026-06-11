Tháng Nhân đạo năm 2026 trợ giúp hơn 578.800 lượt người khó khăn

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã huy động được hơn 761 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu đề ra; trợ giúp 578.812 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước.

Tháng Nhân đạo năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là đợt cao điểm toàn dân làm nhân đạo, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân chung tay trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn trong Tháng Nhân đạo 2026. Ảnh: HỒNG LOAN

Điểm nhấn của Tháng Nhân đạo năm nay là lễ phát động cấp quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. Tại chương trình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký cam kết đồng hành, hỗ trợ nguồn lực thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với tổng trị giá trên 310 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố đăng ký vận động và triển khai nguồn lực hơn 310 tỷ đồng.

Chương trình cũng tổ chức Chợ Nhân đạo và trao hỗ trợ tiền mặt cho 500 người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện và truyền thông vận động hiến mô, tạng với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân.

Trong Tháng Nhân đạo 2026 có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân khó khăn. Ảnh: HỒNG LOAN

Đáng chú ý, Tháng Nhân đạo năm 2026 là lần đầu tiên toàn hệ thống Hội triển khai đồng loạt “Ngày hội nhân ái” tại các địa phương. Có 30/34 tỉnh, thành phố tổ chức “Ngày hội nhân ái” gắn với lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tại 1.117 xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở. Tổng giá trị nguồn lực vận động của các tỉnh, thành Hội và cơ sở Hội đạt gần 436 tỷ đồng, vượt 145% kế hoạch đề ra.

Tại các địa phương, nhiều hoạt động được triển khai thiết thực như: hỗ trợ sinh kế cho 5.701 hộ gia đình khó khăn; xây dựng, sửa chữa và hỗ trợ 1.444 công trình nhân đạo; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 110.000 lượt người; tổ chức hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 156.406 đơn vị máu; vận động 942 người đăng ký hiến mô, tạng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho những đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong Tháng Nhân đạo 2026. Ảnh: HỒNG LOAN

Theo ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với kết quả vượt các chỉ tiêu đề ra, Tháng Nhân đạo năm 2026 đã hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo tiền đề hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII.

NGUYỄN QUỐC