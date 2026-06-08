Góp yêu thương, chăm lo cho trẻ vùng cao

Ở vùng cao Gia Lai, Quảng Ngãi, để tiếp sức cho thế hệ trẻ, nhiều tổ chức, cá nhân đã triển khai những mô hình thiết thực như lớp học tình thương cho trẻ nghỉ học và tủ đồ sơ sinh 0 đồng dành cho trẻ mới chào đời. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều em nhỏ có thêm cơ hội học tập, lớn lên và nuôi dưỡng một tương lai tốt đẹp hơn.

Lớp học tình thương

Làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) có hàng trăm hộ dân với phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian biệt phái công tác tại địa phương, thầy Lê Văn Bình (hiện là giảng viên Giáo dục thể chất - Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TPHCM tại Gia Lai) luôn trăn trở khi chứng kiến nhiều trẻ em bỏ học, chưa biết chữ. Dù sau đó đã rời địa bàn, nhưng nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc thầy quay trở lại để mở lớp học tình thương nhằm xóa mù chữ và lớp học được triển khai từ tháng 9-2025 tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Khôi.

Thầy Bình cùng trưởng thôn kiên trì đến từng hộ gia đình vận động các em đến lớp và xây dựng mô hình “Hũ gạo nuôi em” để trao tặng gạo cho các em nhằm tiếp thêm động lực đến lớp. Bên cạnh dạy chữ, lớp học còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng khu vui chơi để các em rèn luyện thể chất. Lớp hiện duy trì 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi có 2 giáo viên tham gia giảng dạy. Dù phải di chuyển gần 80km, thầy Bình vẫn đều đặn đến lớp, bền bỉ đồng hành cùng học sinh. Đến nay, lớp học đã có 50 em từ 6 đến 15 tuổi tham gia. Trong đó, có những em chưa từng đến trường, có em đã bỏ học và cả những em đang học chính khóa nhưng thiếu động lực, có nguy cơ nghỉ học.

Các em tham gia lớp học tình thương tại làng Khôi, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai. Ảnh: LB

Thầy Bình cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của lớp học là giúp các em biết đọc, biết viết, biết tính toán để áp dụng vào cuộc sống, từng bước định hướng nghề nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần học tập lâu dài. Điều khiến chúng tôi vui mừng là nhiều em đã thay đổi nhận thức, yêu thích việc học và từng bước biết đọc, biết viết. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với thôn rà soát các trường hợp trẻ bỏ học hoặc chưa đến trường để vận động tham gia lớp học”.

Tủ đồ sơ sinh 0 đồng

Tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, mô hình “Tủ đồ sơ sinh 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” do Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông triển khai trở thành hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sản phụ có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo cho trẻ sơ sinh ngay từ những ngày đầu chào đời. Mô hình được triển khai từ 7 tháng trước, xuất phát từ thực tế nhiều sản phụ chưa có điều kiện chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho con khi sinh. Với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng chi phí cho các gia đình, trung tâm đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ kinh phí, tiếp nhận và phân loại các vật dụng thiết yếu như quần áo, tã lót, chăn ủ, bình sữa để trao tặng cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 60 sản phụ đến từ các xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan khi sinh con tại bệnh viện, góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trong thời điểm đón thành viên mới.

Một trong những người được nhận hỗ trợ là chị Y Tuyết (thôn Đăk Hà, xã Tu Mơ Rông). Giữa tháng 5-2026, chị hạ sinh con trai tại Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông. Ngay sau ca sinh, các y bác sĩ đã đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao tặng những vật dụng thiết yếu cho trẻ sơ sinh. Chị Y Tuyết cho biết: “Trước khi vào viện sinh, do hoàn cảnh còn khó khăn nên gia đình tôi chưa chuẩn bị được nhiều đồ dùng cho con. Món quà bệnh viện tặng làm tôi ấm lòng vì cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các y bác sĩ. Tôi sẽ sử dụng những vật dụng này để chăm sóc cháu và mong mô hình sẽ tiếp tục lan tỏa để có thêm nhiều trẻ sơ sinh được hỗ trợ”.

Từ ý nghĩa nhân văn của mô hình, có nhiều nhà hảo tâm ở các địa phương khác biết đến và chung tay ủng hộ, góp thêm nguồn lực để duy trì hoạt động. Thời gian tới, Trung tâm Y tế xã sẽ tiếp tục duy trì nhằm hỗ trợ thêm nhiều trẻ sơ sinh và san sẻ khó khăn với các gia đình trong thời điểm đón con chào đời.

Theo ông Rơ Lan Nhí, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Khôi, lãnh đạo thôn, phụ huynh và người dân trong làng rất trân trọng, biết ơn sự tâm huyết của thầy Lê Văn Bình cùng các giáo viên đã dành thời gian, công sức đồng hành với trẻ em địa phương. Tấm lòng của thầy Bình đã giúp nhiều trẻ em trong làng biết đọc, biết viết, khơi gợi tinh thần học tập cho trẻ em trong độ tuổi đến trường.

HỮU PHÚC