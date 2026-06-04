Nữ công nhân mắc bệnh nan y, đồng nghiệp chung tay quyên góp 230 triệu đồng giúp đỡ

Ngày 4-6, bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, đại diện công đoàn phối hợp cùng Ban Giám đốc công ty đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 230 triệu đồng hỗ trợ cho nữ công nhân Trần Thị Thảo Quyên (22 tuổi, quê TP Cần Thơ) để có thêm chi phí điều trị bệnh nan y.

Trước đó, từ tháng 3-2026, chị Quyên nhận thấy cơ thể có nhiều triệu chứng bất thường nên đã đi thăm khám. Qua các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ kết luận chị Quyên bị khối u ác tính thứ phát của xương và tủy. Khối u lớn nằm ở bả vai phải đã ăn mòn xương khiến xương vai bị gãy, buộc phải treo tay để cố định và nhập viện điều trị liên tục từ đó đến nay.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của nữ công nhân này thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chị Quyên lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà ngoại. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi ông bà tuổi cao sức yếu cùng người em nhỏ, năm 2023, chị rời quê hương Sóc Trăng đến phường Dĩ An lập nghiệp, làm công nhân tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam. Việc chỗ dựa duy nhất của gia đình bất ngờ đổ bệnh nặng khiến gia cảnh thêm khó khăn chồng chất.

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của nữ công nhân trẻ, Công đoàn công ty đã đứng ra phát động, viết thư kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động chung tay giúp đỡ.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam trao số tiền hỗ trợ chị Quyên điều trị bệnh

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", công nhân lao động tại các xưởng trực thuộc đã quyên góp được số tiền 230 triệu đồng với hy vọng tiếp thêm nghị lực, giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí y tế, giúp gia đình chị Quyên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

DUY KHANG