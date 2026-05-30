Hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Năm học 2025-2026, Trung tâm có 90 học sinh là trẻ khuyết tật theo học các lớp văn hóa và học nghề.

Về kết quả học tập, dù còn nhiều hạn chế trong khả năng nghe, hiểu và ghi nhớ bài học, song đa số học sinh đều chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập, đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình dành cho trẻ khuyết tật. Tỷ lệ học viên từ mức Đạt (Trung bình) trở lên chiếm 84,8%.

Trong năm học 2025-2026, Trung tâm cũng duy trì hoạt động tăng gia sản xuất, tự nuôi trồng rau củ, gia cầm để góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Bên cạnh việc học văn hoá, học sinh thuộc tổ nghề của trung tâm còn tham gia sản xuất quần áo, dụng cụ gia dụng, may gia công ga trải giường...

Phát biểu tại lễ bế giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, xúc động khi nhắc đến từng lứa học sinh của trung tâm khôn lớn và trưởng thành từng ngày. Những đứa trẻ được cưu mang tại trung tâm cũng gọi bà bằng cái tên hết sức thân thương - Mẹ Hà.

“Một năm học đã khép lại với nhiều cố gắng và sự tiến bộ của các con. Các thầy cô ở trung tâm rất tự hào về các con. Mỗi bước tiến dù nhỏ của các con là niềm hạnh phúc lớn lao đối với gia đình, thầy cô và các cô chú nhân viên ở đây. Mẹ Hà mong rằng, các con sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh và hãy luôn tin vào chính bản thân mình”, bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Dịp này, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ tiền mặt, quà cho học sinh, với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Kinh phí này giúp trung tâm tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ khuyết tật trong thời gian tới.

Ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: Vượt qua nhiều khó khăn, thầy và trò của trung tâm đã đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng. Những kết quả ấy là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tình yêu thương và sự miệt mài của tập thể trung tâm trong việc huy động nguồn lực, chăm lo đời sống hằng ngày và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em.

Sở Du lịch TPHCM tặng 150 triệu đồng cho Trung tâm

Phòng PC04 Công an TPHCM tặng 100 triệu đồng

