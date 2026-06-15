Gieo “hạt giống” ấm no nơi biên cương

Từ những con bò giống, mái nhà mới, những chuyến xe chở nước trong mùa hạn đến các công trình phục vụ dân sinh, Binh đoàn 15 đang gieo những “hạt giống” ấm no với đồng bào vùng biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) chở nước sinh hoạt miễn phí đến người dân làng Sơn, xã Ia Nan trong mùa khô (ẢNH: HPH)

Trao mái ấm, tạo sinh kế

Gia đình anh Nhữ Trường Sơn (làng Mít Jep, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) là một trong hàng ngàn hộ dân được Binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng nhà ở. Căn nhà khang trang nằm bên con đường làng, bình yên và ấm cúng.

Đón chúng tôi, anh Sơn niềm nở khoe từng gian phòng. Niềm vui hiện rõ trong từng lời nói, cử chỉ của anh. Anh Sơn cho biết, trước đây, cả gia đình sống trong khu nhà tập thể chật hẹp, sinh hoạt khó khăn. Năm 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã đến khảo sát, hỗ trợ gia đình anh xây dựng nhà. Có nhà mới, gia đình yên tâm bám làng, chăm lo làm ăn, con cái có điều kiện học tập.

Rời nhà anh Nhữ Trường Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình chị Rơ Lan Bih (làng Mít Jep), đúng lúc chị đang chuẩn bị thức ăn cho đàn bò sau một ngày chăn thả. Với chị Rơ Lan Bih, 3 con bò là một tài sản lớn.

“Lúc đầu, gia đình được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tặng một con bò cái. Sau đó, bò sinh hai con nên giờ nhà có ba con”, chị Rơ Lan Bih kể. Từ đàn bò được hỗ trợ ban đầu, gia đình chị có thêm sinh kế để phát triển kinh tế. Chị cho biết sẽ tiếp tục gầy dựng đàn bò, từng bước ổn định cuộc sống và chăm lo cho các con.

Theo Trung tá Trịnh Đình Công, Trợ lý Chính trị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715, những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ cây, con giống, giúp người dân phát triển sinh kế. Riêng giai đoạn 2023-2025, đơn vị trao tặng 96 con bò cái sinh sản cho người dân các xã Ia O, Ia Chía, Ia Krái. Đến nay, nhiều hộ đã phát triển thành đàn từ 3 đến 6 con.

Trong giai đoạn 2021-2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã hỗ trợ xây dựng 48 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; năm 2026 tiếp tục triển khai thêm 6 căn. Bên cạnh đó, đơn vị hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại các thôn, làng; cấp gạo giáp hạt và tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội

Bên cạnh việc duy trì các mô hình hỗ trợ sinh kế, Binh đoàn 15 còn kịp thời đồng hành cùng người dân để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Trong cao điểm mùa khô vừa qua, nhiều giếng nước tại làng Sơn (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai) khô cạn, người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước nhu cầu cấp thiết của người dân, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã điều động xe bồn chở nước miễn phí đến tận làng, góp phần giúp người dân vượt qua hạn hán.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15), cho biết, đóng quân trên địa bàn 3 xã biên giới Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom, đơn vị luôn xác định phục vụ nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt. Bên cạnh hoạt động cấp nước cho vùng hạn được duy trì nhiều năm qua, đơn vị còn phối hợp khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị và triển khai nhiều hoạt động dân vận khác. Với tinh thần “ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 luôn sát cánh cùng nhân dân trong lao động, sản xuất và vượt qua khó khăn.

Đi dọc các làng biên giới ở các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, dấu ấn của người lính Binh đoàn 15 hiện diện rõ trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Già làng Rơ Châm Ben (làng Mít Kom 1, xã Ia O) bày tỏ: “Cán bộ, chiến sĩ sống nghĩa tình, quan tâm, chăm lo cho dân. Qua những việc làm đó, bà con cảm nhận được tình cảm gắn bó nên ai cũng quý mến bộ đội”.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, thông tin, sau hơn 41 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã đưa hơn 25.000 hộ dân với gần 92.000 nhân khẩu lên sinh sống, lập nghiệp tại khu vực biên giới; xây dựng 266 cụm, điểm dân cư, góp phần xóa “vùng trắng dân cư”, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trên địa bàn hoạt động trải dài sang cả Lào và Campuchia, Binh đoàn 15 cũng duy trì hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, hợp tác với địa phương và lực lượng vũ trang nước bạn, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế - quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Với những thành tích đã đạt được, Binh đoàn 15 đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 2003, 2025 và nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Huân chương Lao động hạng ba…

HỮU PHÚC