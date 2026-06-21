Nhịp cầu nhân ái

Phường Vũng Tàu: Hơn 300 người tham gia hiến máu

SGGPO

Sáng 21-6, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chi nhánh Vũng Tàu phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện “Nối vòng tay đoàn kết – Sẻ giọt máu yêu thương” lần thứ 7 năm 2026.

Nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Vũng Tàu tham gia hiến máu
Nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Vũng Tàu tham gia hiến máu

Qua 6 lần tổ chức, chương trình đã tạo được sức lan tỏa lớn khi thu hút gần 3.229 tình nguyện viên tham gia với hơn 3.800 lượt đăng ký, tiếp nhận hơn 931.000ml máu.

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Bộ đội Hải quân đóng chân trên địa bàn tham gia hiến máu
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Lực lượng Biên phòng cùng hưởng ứng

Ngày hội hiến máu năm 2026 được triển khai đồng loạt tại 8 điểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh khu vực Đông – Tây Nam bộ. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 1.000 tình nguyện viên và tiếp nhận ít nhất 300.000ml máu trong toàn chiến dịch.

Tại điểm hiến máu của MB chi nhánh Vũng Tàu, không khí diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, nhân viên MB cùng các đơn vị kết nghĩa, đối tác, khách hàng và các tình nguyện viên. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 194 đơn vị máu.

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Trước đó, chuỗi hành trình nhân ái này đã đi qua nhiều địa phương. Theo kế hoạch, sau điểm dừng chân tại phường Vũng Tàu, ngày hội sẽ tiếp tục được tổ chức tại điểm cuối cùng là Trụ sở MB Bình Dương vào ngày 24-6 tới đây.

KIM NGÂN

Từ khóa

Bộ đội Hải quân Hiến máu Văn hóa doanh nghiệp Tình nguyện viên Nhân ái Vũng Tàu Tình nguyện Hoàng Hoa Thám Kết nghĩa Giọt máu

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