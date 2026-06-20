Xây nhà nghĩa tình cho quân nhân, gia đình chính sách

Sáng 20-6, nhiều đơn vị, địa phương đồng loạt khởi công xây nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Hoạt động góp phần thiết thực chăm lo hậu phương quân đội, tri ân người có công, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Khởi công xây dựng nhà đồng đội

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM khởi công xây nhà đồng đội cho gia đình Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đồng Quang Linh, nhân viên kiểm tra, giám sát Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép, thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn nhà của gia đình Trung tá Đồng Quang Linh tại phường Bà Rịa (TPHCM) đã xuống cấp nghiêm trọng. Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần động viên, giúp gia đình Trung tá sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Đại tá Nguyễn Đình Trí, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà đồng đội

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Nguyễn Đình Trí, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, nhấn mạnh, chương trình xây dựng nhà đồng đội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ; khẳng định quyết tâm của Bộ đội Biên phòng TPHCM trong chăm lo đời sống bộ đội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

* Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Quyến (sinh năm 1943), vợ liệt sĩ Phạm Văn Mẹo, ngụ ấp Giữa B, xã Củ Chi.

Lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Quyến

Công trình được thực hiện trên nền căn nhà cấp 4 diện tích 60m² đã xuống cấp, với tổng kinh phí dự kiến 130 triệu đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh TPHCM hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng.

Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 15-7-2026 và bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 17-7-2026.

Lãnh đạo xã Củ Chi thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Quyến (thứ 3 từ trái qua)

MẠNH THẮNG