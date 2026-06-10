Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn tại Đà Lạt

Đón nhận tiền hỗ trợ, anh Lý Thanh Điền (42 tuổi, cha của cháu bé) gửi lời cảm ơn bạn đọc và Báo SGGP đã quan tâm, đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con.
Trước đó, Báo SGGP thông tin gia đình anh Điền gồm 7 thành viên hàng ngày chật vật xoay xở với cuộc sống. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên 4 con nhỏ của anh (từ 8 tuổi đến 11 tuổi) theo học lớp tình thương tại Đà Lạt. Đáng thương nhất là người con lớn Lý Thị Mộng Dung bị bại não nằm một chỗ nhiều năm, vì vậy vợ anh chủ yếu ở nhà chăm sóc con bị bệnh.
Trong điều kiện ngặt nghèo, anh Điền làm đủ nghề, ai thuê gì làm đó, bấp bênh bữa được bữa không để lo sinh hoạt cho cả gia đình và chi phí thuốc men cho con.