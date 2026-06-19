Gần 2,4 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại "Phiên chợ 0 đồng"

Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 19-6, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai, UBND xã Mường Khương và Đồn Biên phòng Nậm Chảy tổ chức chương trình "Phiên chợ 0 đồng" cho trẻ em vùng biên giới tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Các em nhỏ tham gia “Phiên chợ 0 đồng”. Ảnh: VƯƠNG LONG

Tại chương trình, 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Khương được tặng quà thông qua hình thức phát phiếu mua hàng (định mức mỗi em nhận quà trị giá 2 triệu đồng). Các em được lựa chọn mua sản phẩm tại 16 gian hàng với các mặt hàng y tế, giáo dục, dinh dưỡng, đồ dùng sinh hoạt, văn hóa - vui chơi giải trí...

Đồng thời, cũng tại phiên chợ, ban tổ chức trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn xã Mường Khương gồm 50 suất học bổng, 50 xe đạp, hỗ trợ 1 điểm vui chơi; hỗ trợ cải tạo thư viện và trang bị thêm giá sách, đầu sách cho 1 thư viện và 6 điểm trường; hỗ trợ xây dựng 4 công trình nước sạch… Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động từ các nhà tài trợ để hỗ trợ trẻ em tại phiên chợ là gần 2,4 tỷ đồng.

Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” là hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, cộng đồng, xã hội, công ty, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

LÂM NGUYÊN