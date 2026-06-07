Sáng 7-6, Câu lạc bộ Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM phối hợp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Bệnh viện Mắt Tây Nam (TPHCM) tổ chức mổ mắt miễn phí cho 120 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, TP Cần Thơ và TPHCM.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam thực hiện các ca mổ đục thủy tinh thể trên bệnh nhân

Theo đó, mỗi bệnh nhân bị đục thủy tinh thể được mổ, chăm sóc y tế miễn phí; được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống và tặng quà. Chương trình có tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng do các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ.

Đây là đợt mổ mắt miễn phí thứ hai tính từ đầu năm đến nay, được phối hợp tổ chức giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, đem đến ánh sáng cho gần 500 người nghèo, neo đơn, khó khăn tại các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, phát biểu bày tỏ tình cảm và sự tri ân đến các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Trong đó, Câu lạc bộ Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM nhiều năm qua đã chung tay, tham gia cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM trong chương trình mổ mắt miễn phí, đem lại ánh sáng cho hơn 750.000 người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên cả nước.

Một bệnh nhân ở Vĩnh Long phát biểu cảm ơn nhà tài trợ đã đem ánh sáng đến người nghèo

Năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM kêu gọi các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng hội, đem ánh sáng, niềm vui đến người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Nhà tài trợ tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI NAM