Hành trình Đỏ năm 2026 phấn đấu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu

Dự kiến Hành trình Đỏ năm 2026 được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố, đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp hè.

Phát động Hành trình Đỏ lần thứ 14, năm 2026

Ngày 11-6, tại TPHCM, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 14, năm 2026; ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ Thành phố mang tên Bác” và lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.

Năm 2026, Hành trình Đỏ đặt mục tiêu tuyên truyền, tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu ngày 11-6

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2025, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó trên 98% là máu hiến tình nguyện. Kết quả này giúp các cơ sở y tế chủ động nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu, điều trị, hỗ trợ thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phẫu thuật phức tạp và điều trị các bệnh về máu.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội

Bà Đỗ Thị Thu Thảo biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM trong xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững. Năm 2025, TPHCM vận động và tiếp nhận hơn 387.670 đơn vị máu, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác này.

Sau 13 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã triển khai hơn 3.500 điểm hiến máu trên cả nước, tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện.

Tặng cờ lưu niệm cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tổ chức Hành trình Đỏ

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, TPHCM là địa phương khởi đầu phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước từ những năm 1990. Từ khi Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM được thành lập vào tháng 10-1994 đến nay, thành phố đã vận động gần 5 triệu lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận hơn 4 triệu đơn vị máu.

Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

Riêng với Hành trình Đỏ, TPHCM đã đồng hành liên tục 14 năm, tiếp nhận gần 80.000 đơn vị máu. Năm 2026, chương trình “Giọt hồng từ Thành phố mang tên Bác” phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu trong tuần lễ phát động, hơn 30.000 đơn vị máu trong tháng cao điểm.

Trao Bằng khen của UBND TPHCM đến các cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 10 cá nhân; tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu của thành phố tham dự chương trình tôn vinh cấp quốc gia; trao bằng khen của UBND TPHCM cho 39 cá nhân tiêu biểu; tuyên dương 32 gia đình hiến máu và trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

THÁI PHƯƠNG