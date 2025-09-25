Philippines: Trường học đóng cửa, hàng ngàn người sơ tán phòng bão Bualoi

Ngày 25-9, nhiều trường học tại Philippines đã phải đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy khi bão nhiệt đới Bualoi chuẩn bị đổ bộ, chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa càn quét nước này.

Dự báo đường đi của bão Bualoi. Ảnh: PAGASA-DOST

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines, bão Bualoi được dự báo sẽ mạnh lên trong ngày 26-9, sau đó di chuyển vào khu vực phía Nam đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines. Cảnh báo nguy cơ lũ lụt diện rộng, sạt lở đất ở vùng núi và sóng cao tới 3m đã được phát đi, đe dọa tính mạng người dân ven biển.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines cho biết, hoàn lưu bão Bualoi cũng có thể gây mưa lớn kéo dài tại miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Hiện đã có khoảng 1.500 người bị mắc kẹt tại các cảng ở vùng Bicol, nơi được dự báo là tâm bão. Hàng ngàn người khác vẫn đang phải ở trong các khu tạm cư do lũ lụt vẫn chưa rút hết sau bão Ragasa.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết, chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thuốc men và vật tư cứu trợ tại những khu vực bão Bualoi dự kiến đi qua.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt tại các khu vực dễ bị thiên tai. Giới khoa học cảnh báo, bão đang có xu hướng mạnh hơn và thất thường hơn do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng Trái đất ấm lên do con người gây ra.

MINH CHÂU