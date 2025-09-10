Phong tục cải táng lần đầu lên màn ảnh rộng

Phim Cải mả đánh dấu lần đầu tiên nghi lễ cải táng (sang cát, bốc mộ) - một phong tục tâm linh lâu đời của người Việt được tái hiện trên màn ảnh rộng, ra mắt đúng mùa Halloween 2025.

Teaser trailer phim Cải mả

Teaser trailer vừa được công bố đã hé lộ câu chuyện kịch tính xoay quanh nghiệp báo truyền đời. Tai ương liên tiếp giáng xuống đại gia đình ông Quang (Hoàng Phúc), từ những tai nạn bất ngờ, điềm xui đeo bám, cho đến những giấc mơ kỳ lạ và cảm giác bị “theo dõi” đầy ám ảnh.

Trong sự hoang mang, nỗi sợ hãi bao trùm lên từng thành viên, khiến mọi người dần tin rằng đây là hệ quả của việc gia đình đã quá hạn cải táng mộ phần.

Nghi thức cải mả lần đầu được tái hiện chân thực trên phim. Ảnh: ĐPCC

Cô Tư (Kiều Trinh) tin rằng đây là sự “quở trách” từ ông bà vì gia đình đã lơ là việc chăm lo mồ mả, nên nhất quyết thuyết phục anh chị em tiến hành lễ cải táng. Bất chấp những mâu thuẫn gay gắt, cả nhà trở về quê làm lễ và từ đó đối diện với chuỗi sự kiện kỳ quái cùng những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi.

Thông điệp “nghiệp báo truyền đời” trở thành sợi dây xuyên suốt, kết nối từng tình tiết. Cải mả không chỉ tái hiện một phong tục, mà là hành trình tìm lời giải cho nỗi đau, tai ương và những ký ức chưa từng được hóa giải. Và câu hỏi tất cả là lời cảnh báo hay chỉ là sự mê tín đặt ra đầy ám ảnh, phủ bóng lên toàn bộ hành trình của các nhân vật.

"Trứng đậu đũa" xuất hiện trong teaser phim Cải mả. Ảnh: ĐPCC

Trong teaser, nghi thức “trứng đầu đũa” (quả trứng cân bằng trên chiếc đũa nhỏ) một cách kết nối với cõi âm để xin sự đồng thuận cũng được tái hiện tạo nên bầu không khí vừa huyền bí vừa “lạnh gáy”.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ giàu tiềm năng như: Rima Thanh Vy, Thiên An, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã… Ngoài ra, các mảnh ghép còn lại của gia đình họ Đỗ cũng hội tụ những cái tên ấn tượng như: Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Kim Long, Hoàng Mèo, Lý Hồng Ân, Kim Hải.

Được cầm trịch bởi đạo diễn Thắng Vũ, phim còn có sự tham gia trong vai trò cố vấn đặc biệt của ông Kim Young Min - nhà sản xuất của bom tấn kinh dị Quật mộ trùng ma của điện ảnh Hàn Quốc.

Ê-kíp tham vấn ý kiến nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trước khi làm phim. Ảnh: ĐPCC

Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp còn tham vấn nhiều chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu dân gian và những người từng trực tiếp tham gia cải táng.

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 24-10.

HẢI DUY