Phim thắng giải Sư tử bạc mở màn LHP Ý 2025 tại TPHCM

Vermiglio (tựa tiếng Anh: The Mountain Bride) - tác phẩm giành giải Sư tử bạc tại LHP Venice 2024 sẽ trình chiếu mở màn LHP Italy tại TPHCM 2025.

Lễ khai mạc được tổ chức tối 26-10 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du, TPHCM.

Sự kiện có sự tham gia của đồng chí Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM...

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM, phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM chia sẻ, sau thành công của mùa LHP năm 2024 với những kết quả đáng chú ý, sự kiện năm nay mang đến cho khán giả cơ hội trải qua hành trình tuyệt vời đi qua những miền cảm xúc, sự sáng tạo và trí tưởng tượng.

Bà Alessandra Tognonato khẳng định, điện ảnh ở Italy không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là tấm gương phản chiếu nền văn hóa, xã hội cũng như cảm xúc con người. Điện ảnh luôn không ngừng phát triển, kết nối quá khứ và tương lai cũng như truyền thống và sự đổi mới.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc LHP

Các tác phẩm được trình chiếu tại sự kiện năm nay đại diện cho một luồng gió mới của điện ảnh Italy, đa dạng về màu sắc, lối kể chuyện đầy thu hút và cực kỳ sâu sắc.

Bà Alessandra Tognonato cũng khẳng định, LHP Italy tại TPHCM không chỉ là cầu nối về văn hóa mà còn là sợi dây kết nối những tâm hồn đồng điệu, những con người và trí tưởng tượng của người dân hai quốc gia.

Đạo diễn Antonio Termenini, Giám đốc nghệ thuật LHP Italy tại TPHCM

Tác phẩm được lựa chọn chiếu khai mạc sự kiện - Vermiglio lấy bối cảnh một ngôi làng nhỏ ở vùng Trentino trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Thế giới thứ hai. Tác phẩm kể về Lucia, một người phụ nữ trẻ có cuộc đời bị đảo lộn bởi tình yêu, phản bội và khát khao được cứu rỗi.

Tác phẩm của đạo diễn Maura Delpero từng đoạt giải Sư tử bạc – Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice 2024, đồng thời là đại diện chính thức của Ý tranh giải Oscar 2025.

Vermiglio được chọn trình chiếu mở màn LHP Italy tại TPHCM 2025

Ngoài ra, bộ phim còn nhận đến 14 đề cử tại giải thưởng David di Donatello lần thứ 70 năm 2025 và chiến thắng ở 7 hạng mục, trong đó có Phim hay nhất.

Ngoài Vermiglio, LHP Italy năm nay còn mang đến 5 tác phẩm khác, gồm: Diciannove, La Vita Accanto, Nonostante, Hey Joe và Gloria! với những câu chuyện, cảm xúc và phong cách riêng trên màn ảnh rộng.

Các phim cũng thuộc thể loại đa dạng, từ chính kịch, hài kịch đến phim tài liệu. Khán giả cũng sẽ được giao lưu cùng các chuyên gia trong các buổi hỏi đáp sau giờ công chiếu và hoạt động đặc biệt để khám phá những câu chuyện đằng sau các bộ phim.

LHP Italy 2025 tại TPHCM diễn ra từ ngày 26 đến 31-10 với các suất chiếu lúc 19 giờ hàng ngày tại Galaxy Nguyễn Du (số116, đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM).

HẢI DUY